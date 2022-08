BARLETTA – Tempo di strategie per le elezioni politiche del 25 settembre, con Forza Italia che ha scelto i suoi rappresentanti nelle liste della BAT. Doppia designazione barlettana per i collegi plurinominali della sesta provincia pugliese. Dario Damiani, senatore uscente, sarà nuovamente candidato per uno scranno a Palazzo Madama. Per lui c’è il secondo posto nella lista Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce, alle spalle di Licia Ronzulli. «È per me motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Damiani in una nota – questa nuova candidatura rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni». Candidato al Senato, ma nel collegio uninominale di Andria, anche l’attuale sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Una candidatura anche per Marcello Lanotte, attualmente presidente del consiglio comunale di Barletta, che sarà in corso per un posto alla Camera. Ottime chances per entrare tra i deputati eletti, visto il primo posto nel suo collegio plurinominale Foggia-Cerignola-Andria. Quarto posto in lista per l’andriese Tonia Pagliaro.

Movimenti in corso anche in Fratelli d’Italia, dopo l’annuncio del biscegliese Davide Galantino. In corsa per il Senato in collegio plurinominale anche Stella Mele, attuale consigliere comunale di Barletta, e l’andriese Mariangela Matera.

Fuori dalle liste del Movimento 5 Stelle dopo le consultazioni l’ex consigliere comunale di Barletta Antonio Coriolano, mentre il PD aveva già annunciato i suoi nomi per il prossimo 25 settembre. Quattro candidati della BAT in corsa: Francesco Boccia capolista, poi Debora Ciliento, Fabrizio Ferrante e Giovanni Vurchio.