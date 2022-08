Le 36mila firme necessarie per partecipare alle elezioni del 25 settembre non sono state raccolte, per questo motivo Forza Nuova-Apf sono state escluse. Il partito di estrema destra resta fuori per la prima volta dal 2001, da quando si presenta alle politiche. “Come prevedevamo, le Corti d’Appello hanno estromesso Forza Nuova-Apf dalle imminenti elezioni dopo aver stravolto, con una norma elettorale scritta male e pensata peggio, la legge che aveva consentito a FN di presentarsi alle ultime elezioni europee”. Lo dichiara Roberto Fiore, leader del movimento di estrema destra, che non si arrende: “Presenteremo i ricorsi”.

Per superare l’ostacolo firme, Forza Nuova aveva inserito nel proprio simbolo elettorale anche il logo di Apf, l’associazione dei partiti nazional rivoluzionari e neofascisti europei. Ma la Corte d’Appello di Venezia e altri giudici hanno bocciato questo escamotage. “Il sistema si è mosso in modo banditesco, organizzando, per la prima volta nella storia, elezioni estive con tanto di raccolta firme a Ferragosto, quindi rubando il tempo minimo a un’ipotesi di coalizione tra forze anti-sistema”, ha concluso Fiore.