Elezioni Matera, Cifarelli: “Matera si conferma una città non di destra”

Dopo alcuni problemi tecnici nel conteggio delle schede, si va verso il ballottaggio anche a Matera, dove è in vantaggio Roberto Cifarelli. Raggiunto da Antenna Sud, il candidato progressista si è detto soddisfatto dei dati: “Siamo soddisfatti del risultato, c’è ancora tanto entusiasmo. È stata una campagna elettorale in cui noi correvamo per vincere mentre gli altri correvano per non farci trionfare. Vinceremo fra 15 giorni, quando spiegheremo meglio il nostro progetto politico. Matera si è confermata una città che guarda altrove, non di destra. Un riavvicinamento con il Partito Democratico? Non mi sono mai allontanato dal PD, il partito ha fatto scelte diverse ma non sono mai uscito. Non c’è un tema PD, continueremo a parlare con i cittadini perché i primi interlocutori sono loro. Siamo aperti al dialogo con tutti gli altri. È stata una campagna elettorale particolare. Gli altri candidati sindaci hanno teorizzato il voto disgiunto, alcuni materani lo hanno praticato ma questo ci convince ancora di più che questa è la strada giusta. La nostra è una coalizione sostanzialmente civica, dopo le primarie abbiamo scelto così e continueremo su questa linea”.

