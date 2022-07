“Da domani (lunedì 1 agosto, ndr) avvieremo una raccolta firme per la presentazione delle liste in numerose regioni, a partire da Campania e Puglia. Ringrazio candidati e dirigenti di Noi Di Centro che si stanno impegnando per questo obiettivo, sono sicuro che in numerosi collegi maggioritari diremo la nostra”. Così Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi Di Centro come riporta Ansa. “Il centrosinistra rischia di non essere competitivo in nessun collegio uninominale: Calenda andrà al centro, ma di maggioritari neanche l’ombra, il centrodestra senza un adeguato appeal territoriale può perdere in alcuni collegi dati oggi per sicuri, i cinquestelle solo per il proporzionale. Insomma, nei maggioritari i candidati di Noi Di Centro giocheranno la loro partita e le sorprese non mancheranno”, conclude Mastella.