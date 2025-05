Elezioni Massafra, Zaccaro: “Non mi aspettavo questo risultato, soddisfatta”

La candidata Giancarla Zaccaro, sostenuta da cinque liste civiche, è in testa agli exit poll a Massafra. “Al momento siamo sul 46%”, ha dichiarato Zaccaro ai microfoni di Antenna Sud: “Per me è un risultato eccezionale, sono molto soddisfatta. Ringrazio tutti i massafresi e la mia coalizione. Si tratta di una grandissima soddisfazione. Di natura sono pessimista, non mi sarei mai aspettata un risultato del genere. I massafresi sono meravigliosi, credo in loro e mi auguro di poter portare un soffio di freschezza e di emozioni. Io ci credo veramente. Le polemiche? Siamo andati avanti, siamo persone leali e oneste. Abbiamo affrontato la campagna elettorale con il sorriso, siamo convinti delle nostre scelte e questo farà la differenza”.

