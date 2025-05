Elezioni Massafra, Fisicaro: “Gap con Zaccaro non mi meraviglia”

Resta aperta la porta del ballottaggio a Massafra. In corsa vi è anche Emanuele Fisicaro, supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e tre liste civiche. Ai microfoni di Antenna Sud, Fisicaro ha commentato la distanza con Zaccaro, attualmente in testa alle previsioni: “Se avessimo preso di più sarebbe stato meglio. I numeri serviranno fra qualche giorno, se si dovesse andare al ballottaggio decideremo come organizzarci. La differenza è notevole ma voglio ringraziare tutti i massafresi. Il gap non mi meraviglia, me lo aspettavo. Dall’altra parte ci sono i maestri della politica, da questa parte chi fa politica. Apparentamento con Losavio? Potenzialmente i nostri programmi sono affini, dobbiamo capire se c’è un punto di incontro. Valuteremo in questi giorni”.

