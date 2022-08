“Due veti sono troppi. Ne bastava uno”. Lo scrive su Twitter l’ex presidente della Regione Basilicata, oggi consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella, che ufficializza la sua uscita dal Partito democratico dopo la rinuncia del segretario dem lucano, Raffaele La Regina, e la scelta di Enrico Letta di candidare al suo posto, in Basilicata, l’ex Sottosegretario del Governo Draghi, il campano Enzo Amendola. Pittella sarà candidato alle prossime elezioni con il partito di Carlo Calenda, Azione. “Grazie Carlo Calenda, Mara Carfagna e Matteo Richetti per l’opportunità di affermare insieme democrazia e giustizia, concedendomi di guidare la lista plurinominale al Senato in Basilicata – ha twittato l’ex governatore lucano – Sarà una festa di popolo e di libertà! La rivincita dei territori contro i diktat romani”.