BARLETTA – Mara Carfagna a Barletta a meno di una settimana dal voto del 25 settembre. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi ha scelto il territorio pugliese per il rush finale della campagna elettorale, puntando l’attenzione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel meridione.

Il ruolo che avrà il sud sarà determinante anche in termini elettorali, con una fetta consistente della popolazione chiamata dalla Carfagna a scegliere la via di un terzo polo. Ultima settimana per tracciare la via verso le urne di domenica.