“Ci è stato comunicato che la richiesta di Articolo Uno Puglia di candidare il professore Pierluigi Lopalco (ex assessore regionale alla Sanità, ndr) è stata accettata. Correrà per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Lecce”. Lo comunica la segreteria di Articolo Uno Puglia. “Riteniamo – prosegue la nota – sia un fatto importante. Oltre che premiare le qualità di una persona di caratura internazionale, riconosce la giusta dignità al nostro partito. A questo punto chiediamo a Francesca Irpinia, altra nostra candidata nel collegio di Taranto, di rimuovere ogni perplessità e di accettare la candidatura. Ringraziamo allo stesso tempo Adalisa Campanelli e Adriano Merico per la loro dichiarata disponibilità e chiamiamo tutti all’impegno e alla lotta”.