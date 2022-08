Elezioni, Lega: Chiarelli rinuncia alla candidatura

TARANTO – Gianfranco Chiarelli, attualmente commissario della Camera di Commercio di Taranto, fa sapere di aver rinunciato alla candidatura come capolista della Lega nel collegio plurinominale Puglia 03 (in sostanza quello che va da Altamura ad Avetrana).

Le ragioni sono legate al documento inviato qualche giorno fa da tutti degli amministratori della provincia di Taranto nonché dall’intero coordinamento provinciale della Lega, nel quale veniva richiesto – per il territorio di Taranto e per la figura di Chiarelli – un collegio contendibile.

È evidente che queste richieste non siano state adeguatamente ascoltate