Elezioni, le PMI incontrano i candidati lucani

POTENZA – Un incontro-confronto con i candidati alle prossime elezioni del 25 settembre per condividere le principali azioni da mettere in campo a sostegno delle circa 49.000 piccole e medie imprese della Basilicata: la vera ossatura e impalcatura del sistema economico lucano. È questo l’obiettivo prefissato da Agenda Basilicata, Associazione d’imprese alla quale aderiscono Cia-Agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Agci, Confcooperative, Lega Cooperative.

I candidati che hanno partecipato all’incontro sono stati: Vito De Filippo, Enzo Amendola e Francesco Pietrantuono per il centro sinistra; Gianni Rosa, Antonio Mattia, Michele Casino e Francesco Cannizzaro, per il centro destra; Viviana Verri e Antonio Materdomini per il Movimento 5 stelle; Luciano Cillis, per impegno civico; e Mario Polese per il terzo polo.