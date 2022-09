Elezioni: L’Abbate (IC), ‘Nostro programma per rilanciare Italia’

“Impegno Civico è una forza giovane e innovativa, che nasce dall’esperienza di questi anni in Parlamento e che ha saputo maturare la consapevolezza delle ragioni del declino economico che l’Italia vive da trent’anni. Abbiamo fatto tanto in questi anni per rispondere alle esigenze più sentite dai cittadini ma questo è un momento decisivo. È il momento di portare a compimento e attuare alcune riforme strutturali per consentire all’Italia di cambiare passo. Con un obiettivo principale: la crescita economica. Senza di questa, infatti, vengono meno anche i diritti, perché senza soldi non si possono dare maggiori opportunità a chi ne ha meno”. Lo ha dichiarato il deputato Giuseppe L’Abbate, candidato alla Camera nei listini plurinominali in Puglia, durante la presentazione del programma elettorale di Impegno Civico tenutasi a Montecitorio con Luigi Di Maio, Bruno Tabacci e Cinzia Leone.

“Impegno Civico si metterà subito al lavoro per una riforma della Pubblica Amministrazione basata su meritocrazia e digitalizzazione nonché porteremo a compimento la riforma della Giustizia affinché si possano avere tempi certi e ristretti – ha proseguito L’Abbate –. Nel programma prevediamo interventi strutturali su scuola e università, su cui si fonda il futuro del nostro Paese, una semplificazione del fisco e un potenziamento del sistema di welfare”.

“Tra le tante altre proposte, assumono un’importanza rilevante gli interventi per ridurre il costo del lavoro e per liberale le potenzialità della nostra economia, sostenendo gli sforzi e l’intraprendenza degli imprenditori italiani. Questi gli obiettivi di Impegno Civico, in un momento drammatico e cruciale per il tessuto produttivo e sociale italiano”, ha concluso.