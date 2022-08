Sabato 20 agosto 2022 – “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter il segretario lucano del Partito democratico, Raffaele La Regina, che era stato candidato capolista alla Camera alle politiche del 25 settembre nella squadra dei giovani proposta da Enrico Letta.

La Regina, lo ricordiamo, è stato “colpito” da una bufera politico-mediatica a seguito di un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale nel quale tornavano a galla alcuni vecchi post pubblicati dal Segretario lucano che avrebbe negato l’esistenza dello stato d’Israele. “Si trattava di satira, non di una posizione politica – ha spiegato su Facebook La Regina – Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”.

