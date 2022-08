POTENZA – Tra i partiti che questa mattina si sono recati all’ufficio elettorale del Tribunale di Potenza, per la presentazione delle liste anche le quattro forze della coalizione di centrodestra che vedranno come candidato all’Uninominale alla Camera Salvatore Caiata di Fratelli d’Italia, e la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in quota Forza Italia.