PUGLIA E BASILICATA – Anche Impegno Civico, il movimento guidato dal ministro ed ex Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e dal sottosegretario Bruno Tabacci, si presenta alle elezioni in Puglia e i Basilicata con i propri candidati nei collegi plurinominali. Lo stesso Di Maio sarà candidato in prima persona proprio in Basilicata per puntare all’elezione alla Camera.

I candidati alla camera in Puglia

Foggia-Cerignola-Andria

Marialuisa Faro

Giuseppe L’Abbate

Anna Macina

Emanuele Scagliusi

Altamura-Taranto:

Giuseppe L’Abbate

Marialuisa Faro

Emanuele Scagliusi

Dalila Nesci

Brindisi-Taranto

Daniela Donno

Emanuele Scagliusi

Marialuisa Faro

Giuseppe L’Abbate

Lecce – Brindisi – Galatina

Anna Macina

Giuseppe L’Abbate

Paola Vitali

Emanuele Scagliusi

I candidati alla Camera in Basilicata:

Luigi Di Maio

Concetta Giordano

Alessandro Amitrano

I candidati al Senato in Puglia

Margherita Rebuffoni

Angelo Bramato

Cinzia Leone

Vincenzo Presutto

I candidati al Senato in Basilicata

Luciano Cillis

Loredana Russo