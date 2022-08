Ilaria Cucchi sarà capolista al Senato in Puglia per “Alleanza Verdi e Sinistra“. Alla Camera, invece, nei listini bloccati i capilista saranno Stefania Russo per il collegio Foggia-Bat; Aboubakar Soumaoro a Bari; Angelo Bonelli nel collegio Brindisi Taranto e in quello di Lecce. Elisabetta Piccolotti, della segreteria nazionale di Sinistra italiana e moglie del leader di Si, Nicola Fratoianni, è seconda sia a Brindisi-Taranto che nel collegio di Lecce.

“Sapete che non mi sono mai rassegnata alla sconfitta quando so che sto combattendo una battaglia giusta. Non sono una politica, il mio ruolo sarà quello di tirare la giacca a coloro che prendono le decisioni per noi. Se poi un giorno bisognerà tirare la giacca a me fatelo pure. Non mi risparmierò, anche questa partita la voglio vincere”. Lo ha dichiarato Ilaria Cucchi, candidata in Senato per l’alleanza Si-Verdi Ilaria in un video trasmesso durante la presentazione dei candidati della lista in Piazza Santi Apostoli a Roma, come riporta Agenzia Vista.