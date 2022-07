I partiti del Centrodestra hanno designato i rispettivi rappresentanti al tavolo che si dovrà occupare di stilare un programma comune da presentare all’elettorato. Per la Lega saranno i senatori Massimiliano Romeo e Armando Siri, rispettivamente capogruppo del partito a Palazzo Madama e responsabile dei Dipartimenti. Per Forza Italia ci saranno Alessandro Cattaneo e Andrea Mandelli, mentre per Fratelli d’Italia parteciperanno Giovanbattista Fazzolari e Raffaele Fitto.