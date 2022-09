“Gli elettori si convincono spiegando loro che c’è una coalizione compatta e con una leadership che si sta delineando sempre più forte per Giorgia Meloni e soprattutto parlando dei temi veri del Paese perché la vera novità di questa campagna elettorale è che c’è un programma serio, credibile, costruito con un lavoro di anni. Giorgia Meloni ha sempre mostrato coerenza e portato un contributo costruttivo con soluzioni. Questa è garanzia di competenza per il futuro governo del Paese”.

Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, eurodeputato e co-presidente di Ecr, alla convention elettorale di Taranto, a cui hanno partecipato anche l’onorevole Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito, e Renato Perrini, consigliere regionale pugliese. Presenti i candidati alle Politiche Ignazio Zullo, Dario Iaia, Maria Nocco e Giovanni Maiorano.

Sulla Pnrr “Giorgia Meloni da diversi mesi propone la modifica non come strumento di polemica politica, ma come scelta di sano realismo per dare risposte concrete alle esigenze del Paese. In questo momento, Taranto rappresenta certamente una delle più importanti priorità”, ha concluso Raffaele Fitto.