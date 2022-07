“Abbiamo mantenuto gli impegni promessi in campagna elettorale, pagando un prezzo politico altissimo”

BARI – “Le nostre idee non sono negoziabili, la nostra unica colpa è stata quella di rispettare quanto promesso ai cittadini”. Ha dichiarato, secondo quanto apprende Ansa, il leader del M5s Giuseppe Conte, collegato via Zoom con centinaia di attivisti in Puglia riunitisi nel Palazzetto sport di Noicattaro (Bari), che lo hanno salutato con una standing ovation. “Si respira entusiasmo, forza!”, ha notato l’ex premier. “Abbiamo mantenuto gli impegni promessi in campagna elettorale pagando un prezzo politico altissimo – ha proseguito Conte -. Alcuni ci hanno abbandonato, alcuni non hanno retto la pressione accecati dalle lusinghe: abbiamo dopo aver fatto le riforme possiamo chiedere ai cittadini un nuovo mandato”.

Conte ha ricordato alcuni punti realizzati, come il Reddito di cittadinanza definito “sistema di protezione sociale che non c’era. Abbiamo salvato un milione di persone dalla povertà, lo dice l’Istat. Abbiamo realizzato una legge anti corruzione allineandoci agli standard internazionali. Abbiamo realizzato il Super bonus mettendo il Paese in condizione di correre. Abbiamo cancellato le misure di austerità del passato e con la Spagna siamo stati gli unici a bloccare i licenziamenti salvando oltre 300mila posti”.