Elezioni: Conte, ‘A Brindisi nostro progetto non ha convinto’

“Brindisi è una città che, storicamente, ha pagato un dazio elevatisismo alle fonti fossili. Il nostro progetto di transizione ecologica evidentemente non è stato spiegato bene, non è apparso persuasivo, pure in un contesto di grande difficoltà”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa alla Camera, commentando il voto amministrativo.

