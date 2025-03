Elezioni comunali il 25-26 maggio, ballottaggi e referendum l’8-9 giugno

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto elezioni, introducendo la possibilità di votare in due giorni, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La novità sarà applicata già dalla prossima tornata di elezioni amministrative.

Secondo quanto riferito, il primo turno delle elezioni comunali si terrà il 25 e 26 maggio, mentre l’election day per i referendum coinciderà con i ballottaggi, previsti per l’8 e il 9 giugno.

Una modifica importante riguarda gli studenti e i lavoratori fuori sede. Su richiesta di promotori e opposizioni, il governo ha incluso nel decreto una norma che permetterà a chi vive lontano dalla propria città di residenza di votare per il referendum, ma non per le elezioni comunali.

Nel complesso, saranno 124 comuni a recarsi alle urne, comprendendo sia quelli delle regioni a statuto ordinario sia quelli delle regioni a statuto speciale, tra cui Sardegna e Sicilia.

