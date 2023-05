«Forza Italia esce a testa alta e con orgoglio dall’appuntamento elettorale grazie alla tenacia, alla credibilità e alla competenza della nostra classe dirigente». Lo affermano il commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il suo vice, Dario Damiani, commentando i risultati delle elezioni comunali di ieri e domenica. D’Attis e Damiani sottolineano che Forza Italia è stato il «primo partito della coalizione a Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura e altre importanti realtà, superando di gran lunga i risultati conquistati nelle altre regioni d’Italia». Le candidate e i candidati, proseguono, sono stati «scelti con cura e con la precisa intenzione di proporre ai cittadini il meglio della dirigenza locale e li ringraziamo di cuore per l’impegno profuso con straordinario entusiasmo. Accanto a coloro che si sono candidati con il nostro simbolo, ci sono tantissimi amici candidati in Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti che fanno parte del nostro movimento e che si sono spesi con grande determinazione. I nostri amministratori sapranno certamente fare la differenza nei Consigli comunali e lavoreranno con serietà per i cittadini che rappresentano», concludono D’Attis e Damiani.

