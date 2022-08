Elezioni, Casellati (FI): “Essere candidata in Basilicata è un onore”

“Essere candidata al Senato all’uninominale in Basilicata per Forza Italia e tutto il centro destra è un onore. Sono felice di poter mettere a disposizione la mia esperienza politica e istituzionale per una Regione che ha risorse e potenzialità e ha già dimostrato con Matera capitale della Cultura e Potenza capitale dello sport di essere in grado di primeggiare. Della Basilicata vanno valorizzate le risorse naturali petrolio gas acqua e il settore agroalimentare. Tutto nel rispetto dell’ambiente. Le mie radici affondano nel Sud e ciò mi rende ancora più fiera di poter dedicare il mio impegno a questa prestigiosa Regione e al suo popolo”. Lo scrive in un post su Facebook la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Cesellati, candidata in Basilicata con Forza Italia all’Uninominale al Senato.