BARLETTA – Cosimo Cannito non si candida a sindaco del centrodestra, come potrebbero suggerire i tre simboli di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nella sua coalizione. L’ex primo cittadino, sfiduciato ad ottobre, spiega la sua idea in vista delle amministrative di Barletta: una lotta ad un sistema con chi ha le sue stesse vedute.

In via di costituzione anche le liste civiche che andranno a comporre la coalizione. Cannito evita le polemiche in vista della campagna elettorale, ma non nasconde l’amarezza per quanto accaduto ormai cinque mesi fa.