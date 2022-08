“Anche in questi primi giorni di campagna elettorale, la distinzione tra destra e sinistra è chiara: noi, con le nostre proposte, siamo per strada, nelle piazze, nelle tante feste dell’unità in giro per il Paese grazie ai nostri militanti, loro con i manganelli sui social a spargere odio. Noi siamo dalla parte degli ultimi, loro soffiano sulla rabbia e sul disagio sociale. Non lasceremo il Paese a questa destra nazionalista, ma li batteremo con la forza della nostra comunità”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni ed Enti locali della Segreteria nazionale, dal palco della festa dell’unità di Mottola (Taranto) insieme a Domenico Nisi, sindaco di Noci e candidato alla Camera nel collegio uninominale.