“Per PD meno tasse sul lavoro e una mensilità in più”

“La destra insiste con la propaganda sulla flat tax che non solo è incostituzionale, come ha ricordato anche oggi il segretario Letta, ma aiuta chiaramente chi non assume e chi non crea posti di lavoro. La versione di cui parlano Salvini e Berlusconi che riguarda imprese e studi professionali ha una caratteristica chiara: zero dipendenti. Se questo è il modello di impresa che vuole la destra dobbiamo preoccuparci seriamente: meno tasse a chi non assume e meno tasse ai più ricchi. Il Partito Democratico si batte, invece, per un radicale abbattimento di tutte le tasse sul lavoro fino a garantire una mensilità in più all’anno ai lavoratori dipendenti e per un premio fiscale alle imprese che hanno dipendenti a tempo indeterminato”. Lo dichiara, in una nota, Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.