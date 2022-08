Piccato botta e risposta tra Francesco Boccia, capolista al Senato in Puglia per il Partito Democratico, e Nunzio Angiola, candidato al Senato in Puglia con Azione-Calenda. Oggetto del contendere: Mara Carfagna. La ministra per il Sud sarà capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera in Puglia per Azione e Italia Viva.

Secondo Boccia, “Carfagna è totalmente estranea al territorio essendo una campana che vive a Roma. Per capire la Puglia si è messa nelle mani del trasformista Cassano e del gilet giallo Stellato. Se questi sono ‘gli uomini e le donne’ di Azione… Nessun timore, anzi. Non solo nelle campagne elettorali, ma anche nella mia vita politica e parlamentare, ho sempre rispettato gli avversari politici. Anche quelli che si candidano in un territorio diverso da quello di appartenenza, con la speranza, evidentemente, di raggiungere la soglia minima di sbarramento per essere eletti. Di una cosa può esser certa Mara Carfagna, giudicheranno e decideranno i pugliesi, come hanno sempre fatto”, conclude Boccia.

Pronta la risposta di Nunzio Angiola. “Da parlamentare e candidato pugliese di Azione sono onorato che il ministro del Sud Mara Carfagna abbia scelto di candidarsi in Puglia. Grazie al ministero da Lei guidato, con la messa a terra del Pnrr strutturata durante il governo Draghi, abbiamo destinato il 40 per cento delle risorse al Sud per importanti progetti su tutti i Comuni del Mezzogiorno. Tutti gli amministratori pugliesi, anche quelli del partito di Boccia, hanno riconosciuto, in questi 18 mesi, l’importante impegno e risultato ottenuto dal Ministro Carfagna. Come del resto hanno fatto i sindaci di Taranto e Brindisi ringraziandola per i piani dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e il Just transition fund per Taranto. Fosse stato per Boccia – continua Angiola – il Governo Conte non sarebbe mai finito e Draghi non sarebbe mai arrivato: avremmo ancora Arcuri a occuparsi di vaccini e banchi a rotelle. Azione raccoglierà il voto di tutti i pugliesi liberi dal populismo grillino, che 5 stelle e Pd rappresentano al governo della Puglia, l’ultimo feudo del campolargo rimasto. Quanto ai voti – conclude Angiola -, Boccia è l’ultimo che può dare consigli avendo sempre perso tutte le competizioni in cui si è presentato. Sin dalle primarie, che ha perso due volte contro Vendola. Se oggi è parlamentare deve ringraziare solo Matteo Renzi che lo inserì in un listino bloccato fuori da casa sua, a Bisceglie, dove non ha mai preso un voto”.