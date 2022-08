Elezioni: Berlusconi, ‘Tassa unica al 2% per acquisto prima casa’

Tempo di elezioni, tempo di promesse. In un video pubblicato sui social, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha lanciato una proposta per “rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di comprare una casa: introdurremo una tassazione unica per l’acquisto della prima casa al solo 2%”. Chi acquista una casa spesso è una giovane coppia, lo fa investendo soldi sui quali ha già pagato molte tasse. Non può essere gravato da nuove imposte”, ha concluso.