“E’ un piacere vedere sventolare le nostre bandiere tutte insieme. Siamo la maggioranza del Paese”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, comincia così il suo discorso alla manifestazione di chiusura della campagna del centrodestra di Piazza del Popolo, a Roma. “In ogni turno elettorale, amministrative, europee e politiche, abbiamo avuto sempre la stessa risposta: l’Italia non vuole essere governata dalla sinistra. Otto anni fa scendemmo in campo per evitare che la sinistra dell’ex partito comunista prendesse il potere. Ci siamo alleati per evitare una deriva autoritaria, statalista e giustizialista”.