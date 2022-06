BARLETTA – Due settimane che porteranno al ballottaggio a Barletta, con Mino Cannito e Santa Scommegna che si sfideranno per la fascia tricolore domenica 26 giugno. L’ex primo cittadino e la candidata per la coalizione di centrosinistra si contenderanno quel 20% di preferenze per Carmine Doronzo e Mariangela Carone, estromessi dalla corsa alla carica di sindaco.

Incidenza non indifferente ha avuto il voto disgiunto, con la Scommegna che ha fatto registrare un 7% in meno rispetto alle preferenze destinate alle sue stesse liste. Boom di consensi per Doronzo, che di fatto conquista una fetta consistente dell’elettorato di sinistra. Beneficio minimo per Cannito, con uno 0,5% in più che non sposta di molto il lavoro in blocco della sua coalizione.

Sarà quindi sfida tra l’ex sindaco, sfiduciato ad ottobre, e la sua ex dirigente dei beni e servizi culturali, che ha ottenuto il 36% rispetto al 43 di Cannito. La Scommegna è passata subito al contrattacco, con un video sui social in cui lancia accuse pesanti verso la coalizione avversaria.

Immediate le reazioni social dei sostenitori di Cannito, che hanno invitato la Scommegna a denunciare il tutto alle autorità. Comincia così l’avvicinamento al ballottaggio, insieme alle primissime interlocuzioni con Carmine Doronzo da parte di entrambi gli schieramenti: Barletta attende il suo nuovo sindaco.