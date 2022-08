“Letta apra ai 5 Stelle senza se e senza ma se non vuole essere responsabile della storica sconfitta del centrosinistra”. A dichiararlo è Ernesto Abaterusso, segretario regionale pugliese di Articolo Uno. “Enrico Letta, tu sei solo il segretario del Partito democratico, non anche il padrone del nostro presente e del nostro futuro – scrive Abaterusso in una nota -. Devi fare l’accordo con Conte, senza se e senza ma. E, soprattutto, senza ubbidire ad altri che non sia il popolo del centrosinistra che non vuole far diventare l’Italia lo zimbello d’Europa. La storia del Pd primo partito è un diversivo che può andare bene e può essere raccontato solo agli stolti. Non a noi. Noi vogliamo un centrosinistra vincente sul centrodestra per governare l’Italia e per dare risposte ai problemi dei cittadini: lavoro, salario minimo, salute, diritti. Hai fatto il Presidente del Consiglio con alleati Berlusconi, Verdini, Alfano, Formigoni e adesso vuoi venirci a raccontare balle su Conte? Su via, non siamo nati ieri”.