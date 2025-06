Elezioni, affluenza urne: a Taranto e Massafra scende ancora

TARANTO – Stando ai dati ufficiali forniti dalla prefettura di Taranto, l’affluenza alle urne per ballottaggio e referendum è scesa ancora rispetto ai dati del primo turno relativi allo scorso 25 maggio. Alle 12 si è recato al voto nel capoluogo ionico l’11,42% degli aventi diritto quasi due punti in meno rispetto al dato precedente che attestava Taranto all’11,83. Un netto calo di oltre quattro punti in percentuale si registra anche a Massafra, dove si è recato alle urne il 12,38%. Una netta riduzione rispetto al 16,72% precedente.

