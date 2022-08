Elezioni, a Potenza presentate le prime liste

POTENZA – Sono stati i rappresentanti di “Italia sovrana e popolare” e “Partito Comunista Italiano – PCI” i primi a presentare le liste per le elezioni del prossimo 25 settembre presso l’ufficio elettorale regionale della Basilicata, nella Corte di Appello di Potenza.

I primi vedranno Michele Signa candidato al collegio uninominale per il Senato e Giuseppe Di Bello capolista al proporzionale, sempre al Senato, seguito da Elvira De Paola. Il PCI ha presentato invece per l’uninominale alla Camera dei Deputati Giuseppe Amodeo, mentre per l’uninominale al Senato il candidato Antonio Pallottino.