Risultati, exit poll, proiezioni e dati delle elezioni politiche 2022 in diretta.

Exit poll e instant poll, arrivano i primi risultati delle elezioni politiche. Secondo i dati diffusi dal Consorzio Opinio per la Rai in testa ci sarebbe Fratelli d’Italia, davanti al Pd. Exit e instant poll sono i primi dati disponibili, appena vengono chiusi i seggi, ossia alle 23. Per avere altri dati bisognerà attendere le prime proiezioni, ovvero delle stime calcolate sulla base delle schede realmente scrutinate. Sono attese intorno alla mezzanotte o poco prima.

Gli exit poll, si ricorda, sono dati raccolti attraverso interviste realizzate all’uscita dei seggi e non sono ritenuti del tutto affidabili in quanto si tratta semplicemente di una sorta di sondaggio, per quanto effettuato dopo il voto. Gli instant poll, invece, sono sondaggi realizzati in un contesto che può essere slegato dal voto, non avvenendo al di fuori del seggio.

Exit e instant poll sono ovviamente meno precisi dei dati delle proiezioni, effettuati sullo spoglio reale, ma possono comunque essere utili a capire il trend della tornata elettorale. Sono ovviamente meno affidabili se le distanze tra le liste sono minori, come in casi di eventuali testa a testa o quando si decide il superamento della soglia di sbarramento.

Ore 23:38 – Lollobrigida (FdI): “Aspettiamo gli spogli, siamo ottimisti”

Cauto il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida, arrivando all’Hotel Parco dei Principi: “Aspettiamo gli spogli, che escano delle proiezioni credibili, dopodiché le commentiamo. Siamo ottimisti, lo siamo stati in tutta la campagna elettorale perché il consenso delle persone intorno a noi si è sentito. È un dato oggettivo che Fdi è stato un punto di riferimento, per noi qualsiasi risultato superiore a quello della volta scorsa è un ottimo risultato”.

Ore 23:35 – Ricciardi (M5S): “Letta faccia mea culpa”

Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, ha commentato così gli exit poll: “Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione” e “pagherà in termini di voto”

Ore 23:22 – Il tweet di Salvini

Immediato il commento del leader della Lega Matteo Salvini su Twitter: “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie”.

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato!

Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️💪 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022

Ore 23:13 – Exit poll Opinio/Rai Camera

Centrodestra 41-45%

Fratelli d’Italia 22-26%

Lega 8,5-12,5%

Forza Italia 6-8%

Noi Moderati 0,5-2,5%

Centrosinistra 25,5-29,5%

PD 17-21%

Verdi + Sinistra 3-5%

+Europa 2,5-4,5%

Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%