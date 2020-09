ELEZIONI 2020, DIRETTA ELETTORALE A RETI UNIFICATE SU ANTENNA SUD E CANALE 85

Condividi

E’ tutto pronto per la “maratona” elettorale dei prossimi 21 e 22 settembre su Antenna Sud e Canale85. Un imponente schieramento di uomini e mezzi per garantire minuto per minuto l’esito delle votazioni per il Referendum, per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese e l’elezione di 49 sindaci dei comuni della nostra regione che andranno al voto anche per le amministrative.

Si parte lunedì 21 settembre alle 15 con una serie di collegamenti in diretta con le Prefetture, i principali comitati elettorali ed i seggi più rappresentativi.

I risultati dello spoglio verranno commentati da autorevoli ospiti che si avvicenderanno negli studi allestiti per l’occasione a Bari ad Antenna Sud e a Francavilla Fontana a Canale85, ma sono previsti punti di diretta da tutte le province pugliesi.

Una lunga “no stop” durante la quale sarà possibile conoscere l’andamento dei risultati in tempo reale per garantire ai telespettatori una tempestiva informazione corredata da cifre e percentuali costantemente in aggiornamento.

La “maratona” che racconterà la Puglia al voto proseguirà martedì 22 settembre a partire dalle 11 quando cominceranno a giungere anche i primi risultati relativi allo spoglio delle elezioni amministrative, sarà possibile ascoltare le prime dichiarazioni dei sindaci eletti.

Le dirette saranno disponibili rispettivamente su canale 13 - Antenna Sud, Canale 85, in diretta streaming su www.antennasud.com e su www.canale85.it , ed in diretta FB sulle rispettive pagine ufficiali.

Un doppio appuntamento che conferma l’ormai tradizionale impegno del Gruppo Editoriale di Domenico Distante per garantire ai pugliesi un’informazione puntuale e corretta, in un momento così importante per la Regione Puglia.