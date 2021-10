BRINDISI- Sarà Gaetano Caso il nuovo presidente del Circolo della vela di Brindisi, eletto nella serata di ieri, 12 ottobre, dal nuovo consiglio direttivo. Il commercialista ed esperto velista da anni Gaetano Caso succede a Fabrizio Maltinti per acclamazione e all’unanimità,

Il nuovo presidente ha detto: “Provo una grande emozione per l’incarico ricevuto, espressione del mio impegno di questi anni nel direttivo e nella vita del Circolo. Ringrazio Fabrizio Maltinti per aver guidato il circolo in un periodo molto difficile come quello della pandemia che ha segnato le nostre vite negli ultimi due anni.

Il programma, ambizioso e oneroso, che intendo portare avanti con la collaborazione dell’intero consiglio direttivo e di tutti i soci, ai quali chiedo una partecipazione ancora più attiva per poter recuperare il tempo che abbiamo perso a causa della pandemia, sarà quello di potenziare l’offerta della nostra scuola vela e tornare a organizzare la Regata Internazionale Brindisi-Corfu, mantenendo alto il livello raggiunto negli ultimi anni”

Successivamente, il consiglio ha nominato, su proposta del nuovo presidente, due vice presidenti: Teodoro Titi e Lugi De Bernardo (quest’ultimo con la funzione anche di direttore sportivo), il segretario Federico Gagliano, il tesoriere Antonio Giannuzzi, l’addetto ai materiali Pasquale Miccolis e l’addetto alla casa e alle attività sociali Cosimo Cataldi. Nei prossimi giorni il nuovo Presidente terrà incontri tecnici con istruttori e staff tecnico per discutere e programmare le attività del triennio 2021-2024.