Ego Pizza Festival: Taranto capitale della pizza il 21 e 22 marzo

Il 21 e 22 marzo, Taranto diventerà la capitale della pizza con la seconda edizione dell’Ego Pizza Festival, la kermesse enogastronomica che celebra l’arte bianca con degustazioni, show cooking, presentazioni di libri e sfide gourmet.

Novità 2025: la prima Pizza Competition

Grande attesa per la prima edizione della Pizza Competition, che vedrà sfidarsi 41 pizzaioli pugliesi e 16 super ospiti da tutta Italia in cinque categorie: pizza margherita, pizza bianca, pizza contemporanea pugliese, ispirazione mortadella e focaccia pugliese. A condurre la competizione sarà Nicola Prudente, in arte Tinto, affiancato da Gabriele Bonci e Francesco Martucci.

Tra ospiti e prodotti d’eccellenza

L’evento, presentato a Bari, metterà al centro le eccellenze della Puglia e dell’Italia, con particolare attenzione a olio extravergine d’oliva, grani antichi e Mozzarella di Gioia del Colle DOP. Sul palco anche grandi nomi della gastronomia come Errico Porzio, Renato Bosco, Vincenzo Capuano, Diego Vitagliano e molti altri.

“Ego Pizza Festival unisce promozione agroalimentare e valorizzazione del territorio”, ha sottolineato Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, mentre per Gianfranco Lopane, assessore regionale al turismo, l’evento rappresenta un’occasione per consolidare la Puglia come destinazione enogastronomica di rilievo.

Non solo pizza: libri, musica e tradizione

Accanto alla competizione, spazio anche a momenti culturali con le presentazioni editoriali di Peppone Calabrese, Renato Bosco, Diego Vitagliano e Giusina Battaglia. Il festival si concluderà con la proclamazione della squadra vincitrice e un concerto dei Terraròss, celebri per aver suonato con Madonna. Con un mix di tradizione e innovazione, Ego Pizza Festival 2025 promette di trasformare Villa Peripato in un vero paradiso per gli amanti della pizza.

