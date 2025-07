Editoriale – Strage via D’Amelio: non li avete uccisi: ma resi eterni

Non li avete uccisi: li avete resi eterni, 33 anni dalla strage di via d’Amelio.

Il 19 luglio 1992 è una data che l’Italia non può e non deve dimenticare. Quel giorno, in via d’Amelio a Palermo, un’autobomba fece saltare in aria un pezzo di città e spezzò le vite del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Sei nomi, sei volti, sei vite sacrificate nel nome della giustizia e della libertà.

Sono passati 33 anni da quel tragico pomeriggio, ma il ricordo è ancora vivo, inciso nella coscienza collettiva di un Paese che, pur tra difficoltà e contraddizioni, continua a cercare la verità e a reclamare giustizia. Borsellino sapeva. Sapeva di essere nel mirino. Sapeva che il tempo a sua disposizione era poco. Eppure, non si è tirato indietro. Ha continuato a parlare, denunciare, lottare. Con dignità, determinazione e amore per la sua terra.

Ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta non è un atto formale, né una semplice cerimonia. È un gesto di resistenza morale. È rifiutare l’oblio e l’indifferenza. È continuare a credere che legalità, trasparenza e senso dello Stato siano valori non negoziabili. Il loro sacrificio ci obbliga a interrogarci sul presente: cosa stiamo facendo, oggi, per rendere viva quella memoria? Quanto impegno mettiamo, ogni giorno, per combattere la cultura mafiosa che si annida non solo nei clan, ma anche nell’omertà, nella corruzione, nella sfiducia?

A 33 anni di distanza, la strage di via d’Amelio ci parla ancora. Parla ai giovani, che spesso si sentono lontani da queste storie, e invece ne sono eredi e custodi. Parla alle istituzioni, che hanno il dovere di difendere chi combatte in prima linea. Parla a tutti noi, chiamati a scegliere da che parte stare. Non basta commemorare, dobbiamo continuare.

Perché finché ci sarà qualcuno disposto a ricordare, a studiare, a indignarsi, a reagire, Paolo Borsellino e i suoi agenti non saranno mai stati uccisi davvero. Saranno parte viva della nostra storia, fari accesi nel buio della paura e dell’ingiustizia.

Oggi, come allora, gridiamo con forza: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. E Paolo Borsellino, con il coraggio di chi ha scelto di non aver paura, è diventato eterno.

