Editoriale | Quelle mascherine schiacciate sulla faccia

(di Onofrio D’Alesio) - Forse quest’anno il 159mo anniversario dell’Unita’ del Paese avrà un significato reale. L’auspicio è quello di arrivarci in una condizione migliore, liberi da quel senso di oppressione e di perdita di respiro delle mascherine schiacciate sulla faccia. Fateci caso, nel silenzio delle strade deserte (ma non dovutamente deserte come dovrebbero essere) il rumore sordo dei passi ci insegue. Così come ci insegue e si insinua la paura di una guerra che noi non abbiamo vissuto. Gli anziani nei loro racconti ci ricordano il sibilo delle bombe e il rombo dei reattori, le sirene e il tonfo sordo degli ordigni che scavavano le fosse. Oggi è il silenzio di un nemico invisibile che ti fa morire. E non c’è ragione di età quando è l’anziano con “patologie pregresse” che lascia questo mondo senza avere il diritto alle lacrime e alle carezze. Ogni giorno quando le ombre della sera si allungano sulla strada del ritorno a casa pensi alla vita, al passato e a quello che domani potrebbe essere o non potrebbe più esserci. Nell’incertezza ti chiedi se sei ancora vivo o se ce la farai. Passi in rassegna i volti dei tuoi affetti. Se ci sarà il risveglio e se tutto tornerà alla normalità di una vita il cui sapore oggi è molto più amaro. E’ tutto in salita prima di trovare la discesa ma voltando lo sguardo più in basso lungo il crinale della collina, per vedere chi è caduto e chi no, chi si è rialzato e chi è rimasto sul sentiero ancora zoppicante. Arriveremo in cima guardando il cielo molto più da vicino, quasi a sfiorarlo e poi volgeremo lo sguardo dall’altra parte, portandoci nel cuore un pezzo di chi dalla vita è stato ingiustamente mollato. Nulla sarà come prima ma forse saremo molto più uniti.