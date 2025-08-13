Editoria: Lorena Saracino nuova direttrice responsabile de “L’Edicola”

Cambio al vertice de L’Edicola: Lorena Saracino è la nuova direttrice responsabile della testata. Giornalista di lungo corso, 65 anni, originaria di Brindisi ma barese d’adozione, vanta una carriera definita “articolata e prestigiosa” dall’editore.

Saracino ha lavorato per il Quotidiano di Puglia, Telenorba e Rai, ed è tra i fondatori del quotidiano Bari Sera. Per 17 anni ha seguito cronaca politica e principali fatti di attualità per il Corriere del Mezzogiorno. Lo scorso aprile ha concluso il mandato di presidente del Co.Re.Com. Puglia.

“Benvenuta a Lorena Saracino, scelta per la sua professionalità e il suo radicamento sul territorio, doti che si uniscono a competenza ed esperienza – ha dichiarato l’editore Vito Ladisa –. Siamo certi che la sua guida saprà rafforzare il ruolo de L’Edicola come punto di riferimento per i lettori”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author