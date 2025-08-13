13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lorena Saracino

Editoria: Lorena Saracino nuova direttrice responsabile de “L’Edicola”

Dante Sebastio 13 Agosto 2025
centered image

Cambio al vertice de L’Edicola: Lorena Saracino è la nuova direttrice responsabile della testata. Giornalista di lungo corso, 65 anni, originaria di Brindisi ma barese d’adozione, vanta una carriera definita “articolata e prestigiosa” dall’editore.

Saracino ha lavorato per il Quotidiano di Puglia, Telenorba e Rai, ed è tra i fondatori del quotidiano Bari Sera. Per 17 anni ha seguito cronaca politica e principali fatti di attualità per il Corriere del Mezzogiorno. Lo scorso aprile ha concluso il mandato di presidente del Co.Re.Com. Puglia.

“Benvenuta a Lorena Saracino, scelta per la sua professionalità e il suo radicamento sul territorio, doti che si uniscono a competenza ed esperienza – ha dichiarato l’editore Vito Ladisa –. Siamo certi che la sua guida saprà rafforzare il ruolo de L’Edicola come punto di riferimento per i lettori”.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Crisi del turismo, l’allarme di PIN: “Il Governo la riconosca per evitare contestazioni fiscali”

12 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Agea lancia la piattaforma anonima per segnalare frodi in agricoltura

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

SOS infrastrutture in Basilicata: l’Anas sottopone a controllo 70 cavalcavia

12 Agosto 2025 Michael Logrippo

Basilicata: previste ad agosto 3.300 assunzioni

12 Agosto 2025 Giuseppe Cutro
Gennaro Cefola

Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

12 Agosto 2025 Andrea Catino

Dalla Puglia modifiche alla legge Calderoli: proposta una nuova Autonomia “equa e cooperativa”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Audace Cerignola: trattative per Dabizas del Panathinaikos e Marson dell’Avellino

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Terranova del Pollino: la Polizia partecipa al “Laboratorio sulla sicurezza stradale”

13 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Nardò, ha firmato l’ex SPAL Eugenio Tursi

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Editoria: Lorena Saracino nuova direttrice responsabile de “L’Edicola”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio