Editoria, cambio al vertice di Repubblica Bari: Ottolino nuovo direttore

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Domenico Castellaneta, che dopo 25 anni alla guida della redazione di Repubblica Bari intraprende un nuovo e prestigioso incarico. Con rigore, passione e indipendenza, ha raccontato la Puglia e il Mezzogiorno contribuendo a dare voce ai territori, promuovendo il confronto culturale e valorizzando le eccellenze della nostra regione. Ha formato nuove generazioni di giornalisti e animato il dibattito pubblico, svolgendo un’attività di informazione sempre attenta alle trasformazioni sociali, culturali ed economiche della regione. A Domenico Castellaneta va la nostra gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato in questi anni e i più sinceri auguri per le nuove sfide che lo attendono”.

Lo dichiara in una nota Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che aggiunge: “Con l’occasione desidero dare il benvenuto a Michele Ottolino, che assume la guida della redazione barese. Giornalista di valore e conoscitore del nostro territorio, Ottolino torna in una redazione che ha contribuito a far nascere. A lui e a tutta la squadra di Repubblica Bari, i miei più sentiti auguri di buon lavoro”.

