25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Edilizia scolastica, i fondi dalla Città Metropolitana

Ilaria Delvino 25 Agosto 2025
centered image

BARI – Gli interventi sulle strutture scolastiche del barese sono tra le priorità della Città Metropolitana, con lavori quantificabili in oltre 60milioni di euro complessivi.

