21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Edilizia scolastica, fondi per oltre 60milioni nel barese

Ilaria Delvino 21 Agosto 2025
BARI – Lo spiega il delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana, Giovanni Camporeale, precisando che interventi riguarderanno sicurezza, efficientamento energetico e verde.

 

