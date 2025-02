Economia, i dati dell’edilizia nel Salento

Torna ad essere centrale per l’economia salentina il ruolo dell’edilizia che, com’è noto, è in grado di generare ricchezza anche in tutto l’indotto fatto di materie prime e professionalità specifiche per il completamento dei singoli lavori. I bonus da un lato e il pnrr dall’altro hanno creato un meccanismo virtuoso fotografato dalla Fillea Cgil di Lecce. Al 30 settembre, giorno di chiusura dell’esercizio edile, fa sapere il rappresentante del sindacato Luca Toma, “il numero degli operai occupati sfiorava le 10mila unità, registrando un aumento del 24 per cento rispetto ai dati pre-Covid 2019.

E se le ore lavorate si aggirano intorno ai 10 milioni – segnale anche di una progressiva emersione del lavoro irregolare – incrementi più significativi arrivano dai numeri relativi alla massa salari: 6 per cento in più rispetto al 2023, addirittura il 46 per cento in più rispetto al 2019. Focus anche sulla manodopera straniera, dove pure – dice Toma – permangono i maggiori tassi di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro. Tuttavia, nel 2019 gli edili stranieri erano appena 682; cinque anni dopo sono 1.359. “Ciò conferma – le parole del sindacalista- il fondamentale contributo che i lavoratori stranieri offrono nel settore edile, e più complessivamente all’economia salentina”.

Maglia nera invece per il lavoro femminile.

Stabili, seppur poche, le donne con qualifica operaia, impiegate prevalentemente nel restauro ed a cui spesso non vengono riconosciuti i giusti trattamenti contrattuali e salariali.

