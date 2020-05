Economia | Emiliano annuncia piano straordinario per il wedding in Puglia

Condividi

Per il settore "wedding" ci sarà un piano straordinario di sostegno: lo ha annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Convincere le persone a non rimandare il matrimonio all'anno prossimo - spiega - potrebbe essere importante. Se noi riuscissimo a gestire un aiuto concreto alle coppie che si vogliono sposare, inducendole a fare l'investimento generale, sarebbe perfetto e auspicabile. Insomma anche la Regione Puglia partecipa al regalo di nozze per i giovani sposi". Oggi sono iniziati i lavori, in videoconferenza, del Tavolo di lavoro del comitato tecnico scientifico per la riapertura in sicurezza delle attività di ristorazione, wedding ed entertainment. E' cominciato il lavoro di confronto e di consultazione tra la task force regionale e le associazioni di categoria, circa 60, per arrivare a regole condivise che si tradurranno in linee guida regionali, con tutte le prescrizioni necessarie di misure igienico-sanitarie sia per gli esercenti che per i clienti.