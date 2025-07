Eco Ambiente continua a bruciare: si spegne e s’indaga

FASANO – Non è ancora completamente spento l’incendio che, martedì sera, è divampato in una di smaltimento rifiuti di Fasano. Le squadre di vigili del fuoco sono ancora al lavoro, mentre si indaga sulle cause del rogo.

Quasi fosse un vulcano, il cratere di Eco Ambiente Sud continua ad essere attivo. L’incendio sviluppatosi all’interno dell’azienda che opera nel settore dello smaltimento di rifiuti, pure speciali, continua a mostrare fuoco, quello dei focolai ancora vivi, e soprattutto fumo, capace di avvolgere l’aria, sempre irrespirabile, di contrada Fascianello, a ridosso della Statale 16.

Il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati diversi distaccamenti delle province di Brindisi, Taranto e Bari, è indomito: eppure, la sensazione è che serviranno giorni per lo spegnimento completo del rogo e, anche, per la bonifica dell’area interessata. Ancora di più ne serviranno per comprendere le cause dell’incendio, sviluppatosi in maniera presumibilmente autonoma e accidentale nella serata di martedì. Le ipotesi sono comunque diverse e nessuno, per il momento, sembra volersi sbilanciare.

Capitolo ambiente: la persistenza del fumo preoccupa. Il segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis sottolinea il forte odore acre presente nell’aria e la nube di fumo che sovrasta l’intero comune di Fasano.

Eco Ambiente continua a bruciare: “Aria irrespirabile”

“Ancora aria irrespirabile in tutta la città, come lamentano i cittadini a seguito dell’incendio di ieri sera a Fasano che ha coinvolto il capannone di una ditta di raccolta di rifiuti speciali. Nonostante le rassicurazioni dell’Arpa Puglia sui valori di particolato nell’aria, che risulterebbero nella norma, preoccupa – scrive il parlamentare azzurro – il forte odore acre presente nell’aria e la nube di fumo che continua a sovrastare l’intero comune di Fasano. I cittadini, infatti, sono costretti a tenere le finestre completamente chiuse. Per questo motivo ho nuovamente sentito il Prefetto di Brindisi per chiedere un’ulteriore verifica dello stato delle cose. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile per l’incessante lavoro che stanno svolgendo da ieri sera e chiedo la massima attenzione per la tutela della salute pubblica”

Arpa, per ora, rassicura. Ma la tipologia di rifiuti andati a fuoco, in primis parti di auto e pezzi di ricambio, impone un monitoraggio continuo.

