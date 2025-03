Eclissi parziale di Sole il 29 marzo: visibile anche in Italia

Il 29 marzo il cielo offrirà uno spettacolo affascinante: un’eclissi parziale di Sole sarà visibile anche dall’Italia, soprattutto dalle regioni del Nord e del Centro. Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia meridionale resteranno escluse dall’osservazione del fenomeno, come segnala l’Unione Astrofili Italiani (UAI).

Orari e visibilità

Il momento di massimo oscuramento varierà in base alla località. A Roma, ad esempio, l’eclissi inizierà alle 11:34 e si concluderà alle 12:33, con il picco attorno alle 12:00. Il fenomeno sarà ben visibile anche in gran parte dell’Europa centrale e settentrionale, in alcune zone dell’Africa nord-occidentale e nelle aree settentrionali di Russia e Nord America.

‘Corna solari’ all’alba e al tramonto

Essendo un’eclissi parziale, il Sole non sarà completamente oscurato e il cielo non si scurirà come avviene durante un’eclissi totale. Non sarà dunque visibile la corona solare. Tuttavia, in alcuni luoghi dove l’eclissi coinciderà con l’alba o il tramonto, sarà possibile osservare le suggestive “corna solari”, ovvero il Sole a forma di mezzaluna sull’orizzonte.

Sicurezza e diretta streaming

È fondamentale non osservare mai direttamente il Sole senza le adeguate protezioni, per evitare danni permanenti alla vista. Per chi volesse seguire l’evento in sicurezza e con il supporto degli esperti, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) organizza una diretta speciale a partire dalle ore 11:15 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF.

Durante la trasmissione, realizzata in collaborazione con UAI e l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, sarà possibile porre domande in diretta agli astrofisici Ilaria Ermolli (Inaf Roma) e Mauro Messerotti (Inaf Trieste).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author