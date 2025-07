Ecco il nuovo Iacovone: in 360 Giorni il simbolo dei Giochi del Mediterraneo

TARANTO – Il commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha svelato oggi le immagini in anteprima del futuro Stadio Iacovone, completamente rinnovato e destinato a diventare il cuore pulsante dell’edizione 2026 dei Giochi.

Ferrarese ha fatto il punto sullo stato dei lavori, assicurando che il cronoprogramma procede senza sosta:

“Stiamo lavorando ininterrottamente con l’obiettivo di realizzare, esattamente tutto questo, entro i prossimi 360 giorni”, ha dichiarato.

Il nuovo impianto sportivo, moderno e all’avanguardia, sarà non solo il teatro delle principali competizioni, ma anche un simbolo di rinascita e orgoglio per tutta la città di Taranto.

“Il nuovo Stadio Iacovone sarà un orgoglio per Taranto e il simbolo dei Giochi del Mediterraneo 2026”, ha concluso Ferrarese, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per il territorio e per l’immagine dell’Italia nel panorama sportivo internazionale.

