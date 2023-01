Bari – L’allarme del Procuratore generale di Bari, facente funzione, Angela Tomasicchio, ma anche la relazione della commissione parlamentare: ecco come cambia la criminalità in Puglia. Iscrizioni per il reato di associazione mafiosa nel Foggiano aumentate del 160% e boom di denunce nel distretto di Bari.

