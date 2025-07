Eccellenza, Vincenzo Mazzeo è il nuovo allenatore del Galatina

Il Galatina Calcio ha annunciato Vincenzo Mazzeo come nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. Classe 1968, nato in Germania ma originario di Caprarica di Lecce, Mazzeo ha alle spalle una carriera da calciatore professionista con presenze in Serie A col Verona, in Serie B col Perugia e due stagioni da protagonista con il Lecce, culminate nella doppia promozione fino alla massima serie.

Terminata l’attività agonistica, ha allenato nei settori giovanili di Honved e Lecce. Nell’ultima stagione era alla guida dell’Otranto in Promozione.

